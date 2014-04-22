США могут помочь Украине снизить энергозависимость от России - эксперт

22 апреля 2014, 18:44

Эксперт прокомментировал заявления Байдена.

США могут оказать значительное содействие в снижении энергетической зависимости Украины от Российской Федерации.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра "Номос" Михаил Гончар, комментируяслова вице-президента США Джозефа Байдена о готовности Вашингтона помочь Украине снизить зависимость от поставок энергоресурсов из России, сообщает ТСН.

По словам эксперта, есть несколько направлений, по которым такое содействие может быть оказано. В частности, это возобновление поставок ядерного топлива производства американской компании Westinghouse. "Здесь наработки уже есть, поскольку раньше такое сотрудничество осуществлялось, но потом было приостановлено в силу конъюнктурных причин", - отметил Гончар.

Также, по мнению аналитика, США могут помочь Украине в изучении и разработке месторождений нетрадиционного газа на территории нашей страны, что является долгосрочной задачей, и в поставках сжиженного газа через Польшу, используя возможности польского терминала, который будет введен в эксплуатацию в конце этого года.

Кроме того Михаил Гончар полагает, что помощь США может выразиться и в содействии по решению вопроса по реверсным поставкам газа из Словакии. "Весь комплекс этих мероприятий может привести к сохранению разве что небольшого объема отношений с Россией в энергетической сфере, которые не будут представлять стратегической угрозы", - подчеркнул эксперт.

Как сообщалось, ранее о необходимости снижать энергетическую зависимость от России заявил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок. В частности, он отметил, что у Украины есть возможность расширить использование собственных источников энергии, как традиционных, так и альтернативных. Кроме того, кандидат в президенты считает необходимым установить пропорциональную зависимость стоимости транзита российского газа через украинскую территорию от его цены для Украины.

"Чем дороже Россия будет продавать газ украинцам, тем больше она будет платить за транзит. Сейчас Россия пытается сделать вид, что может обойтись и без нашей газотранспортной системы, однако несколько дней назад европейские страны решили приостановить работу над "Южным потоком", - подчеркнул Тягнибок.

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Россия газ эксперт Байден Тягнибок Гончар
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