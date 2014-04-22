Военный эксперт рассказал, как нейтрализовать боевиков на Донбассе

В рамках проводимой на востоке Украины антитеррористической операции необходимо обеспечить блокирование Донецкой области, а в самой регионе нужно заблокировать "центр напряженности" - город Славянск, а также захваченные админздания в других населенных пунктах.

Об этом координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук сообщил на своей странице в Facebook.

Он также уверен, что необходимо обеспечить контроль путей сообщения и районов области путем организации патрулирования – как силовиками, так и представителями местных патриотических движений.

Тымчук считает, что основными привлекаемыми к спецоперации силами должны стать армия, а также Внутренние войска либо Нацгвардия. Спподразделения МВД и СБУ должны находиться в готовности для проведения операций по нейтрализации групп экстремистов в блокированных районах (в настоящее время такие операции крайне затруднены ввиду подписания Украиной Женевских соглашений).

В Луганске, Харькове и Запорожье нужно принять меры по недопущению проведения несанкционированных митингов и захватов органов власти. Поддержать инициативы местного населения по созданию контролируемых местными властями отрядов самообороны, способных противостоять пророссийским экстремистам, оказать помощь в организации ими блок-постов на въездах в населенные пункты и организации патрулирования совместно с правоохранительными органами, считает военный эксперт.

Спецслужбам необходимо организовать жесткий контроль за действиями местных правоохранителей, в частности, изначально определив лояльность власти и патриотизм командиров (начальников) структурных подразделений.

Эксперт также оценил угрозу экстремизма в пяти регионах юго-востока страны.

Донецкая область – 8 баллов

Луганская область – 6 баллов

Харьковская область – 5 баллов

Запорожская область – 3 балла

Днепропетровская область – 1 балл.

Больше об антитеррористической операции на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда" .