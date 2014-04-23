В Черное море вошел американский ракетный фрегат "Тейлор"

В акваторию Черного моря вслед за эсминцем "Дональд Кук" прибыл еще один американский военный корабль - ракетный фрегат "Тейлор".

Об этом сообщает пресс-служба ВМС США.

Ракетный фрегат "Тейлор" вошел в Черное море во вторник, 22 апреля, с целью "продемонстрировать союзникам по НАТО мощь ВМС США в развитии взаимодействия и достижении общих задач в регионе", - отмечают в военном ведомстве.

Также сообщается, что американский корабль недавно завершил ремонтные работы в греческой заливе Суда и готов к выполнению новых задач.

Напомним, 14 апреля Франция направила в Черное море свой противолодочный фрегат Dupleix.