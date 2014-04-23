Политолог прокомментировал конституционные инициативы Добкина

Многие идеи, которые презентовал в рамках своей концепции изменений в Конституцию кандидат на пост Президента от ПР Михаил Добкин, еще совсем недавно казались невыполнимыми, но сегодня они заслуживают серьёзного внимания.

Об этом заявил политолог, глава Института украинской политики Кость Бондаренко, пишет УНИАН.

"Я помню, как в 1999 году – то есть, 15 лет тому назад – Леонид Кучма в интервью газете "Факты и комментарии" заявлял, что Украина согласится на выборность губернаторов не раньше, чем через сто лет. Еще год назад вопрос выборности губернаторов не дискутировался – для Партии регионов неоспоримым приоритетом была централизация власти. Именно поэтому предложения, озвученные ПР, можно считать радикальным изменением позиции", - подчеркнул эксперт.

Сегодня же, отметил Кость Бондаренко, Партия регионов подчеркивает готовность к тому, чтобы пересмотреть старые позиции относительно функционирования властной системы в стране в пользу децентрализации.

"Вполне логично, что ПР решила поддержать нормы относительно выборности глав регионов, ликвидации областных государственных администраций, как и идея создания префектур, следящих за выполнением норм Конституции на местах. Из тех заявлений, которые делали лидеры Партии регионов и сам Добкин в ходе последних недель, многие тезисы, с которыми они пойдут на выборы президента, были известны заранее", - отметил эксперт.

По его мнению, во многих моментах партия проявляет последовательность – например, это касается расширения инициативы граждан относительно гуманитарной политики, законодательного закрепления внеблокового статуса Украины, предоставления русскому языку статуса второго государственного.

"Это, как мы знаем, излюбленный тезис регионалов, но теперь он ложится в концепцию новой Конституции. Это также касается нормы, согласно которой прокуратура лишается функций общего надзора – эта норма не нова, она рассматривалась в свое время в ходе подготовки законопроекта "О прокуратуре", который был одобрен Венецианской комиссией, но так и не проголосован в Верховной Раде", - отметил политолог.

В то же время, Бондаренко назвал "рудиментарным" положение об унитарности государства Украина, которое "регионалы" предлагают сохранить в Конституции.

"Стоит ли акцентировать в Конституции внимание на унитарном характере государства? Считаю этот пункт рудиментарным. Опять же: мне не совсем ясно, каким образом и при каких обстоятельствах всенародно избранный глава региона сможет потерять свой пост – распоряжением Президента? Или же постановлением Верховной Рады? Или же решением местных избирателей? А как действовать в случае, если глава региона вступил в конфликт с центральными органами власти и проявляет неподчинение? Как быть с ответственностью народных избранников вообще?", - задался вопросом Кость Бондаренко.

"Предложения господина Добкина весьма интересны, но в то же время во многих моментах можно дискутировать", - подытожил эксперт.