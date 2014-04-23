Политолог прокомментировал конституционные инициативы Добкина

23 апреля 2014, 11:57

Бондаренко оценил инициативы Добкина.

Михаил Добкин

 Многие идеи, которые презентовал в рамках своей концепции изменений в Конституцию кандидат на пост Президента от ПР Михаил Добкин, еще совсем недавно казались невыполнимыми, но сегодня они заслуживают серьёзного внимания.

Об этом заявил политолог, глава Института украинской политики Кость Бондаренко, пишет УНИАН.

"Я помню, как в 1999 году – то есть, 15 лет тому назад – Леонид Кучма в интервью газете "Факты и комментарии" заявлял, что Украина согласится на выборность губернаторов не раньше, чем через сто лет. Еще год назад вопрос выборности губернаторов не дискутировался – для Партии регионов неоспоримым приоритетом была централизация власти. Именно поэтому предложения, озвученные ПР, можно считать радикальным изменением позиции", - подчеркнул эксперт.

Сегодня же, отметил Кость Бондаренко, Партия регионов подчеркивает готовность к тому, чтобы пересмотреть старые позиции относительно функционирования властной системы в стране в пользу децентрализации.

"Вполне логично, что ПР решила поддержать нормы относительно выборности глав регионов, ликвидации областных государственных администраций, как и идея создания префектур, следящих за выполнением норм Конституции на местах. Из тех заявлений, которые делали лидеры Партии регионов и сам Добкин в ходе последних недель, многие тезисы, с которыми они пойдут на выборы президента, были известны заранее", - отметил эксперт.

По его мнению, во многих моментах партия проявляет последовательность – например, это касается расширения инициативы граждан относительно гуманитарной политики, законодательного закрепления внеблокового статуса Украины, предоставления русскому языку статуса второго государственного.

"Это, как мы знаем, излюбленный тезис регионалов, но теперь он ложится в концепцию новой Конституции. Это также касается нормы, согласно которой прокуратура лишается функций общего надзора – эта норма не нова, она рассматривалась в свое время в ходе подготовки законопроекта "О прокуратуре", который был одобрен Венецианской комиссией, но так и не проголосован в Верховной Раде", - отметил политолог.

В то же время, Бондаренко назвал "рудиментарным" положение об унитарности государства Украина, которое "регионалы" предлагают сохранить в Конституции.

"Стоит ли акцентировать в Конституции внимание на унитарном характере государства? Считаю этот пункт рудиментарным. Опять же: мне не совсем ясно, каким образом и при каких обстоятельствах всенародно избранный глава региона сможет потерять свой пост – распоряжением Президента? Или же постановлением Верховной Рады? Или же решением местных избирателей? А как действовать в случае, если глава региона вступил в конфликт с центральными органами власти и проявляет неподчинение? Как быть с ответственностью народных избранников вообще?", - задался вопросом Кость Бондаренко.

"Предложения господина Добкина весьма интересны, но в то же время во многих моментах можно дискутировать", - подытожил эксперт.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Бондаренко Добкин
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за сотни тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Лауреат Нобелевской премии родом из Украины попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
«Выстрелили в спину»: Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
06:58
Обрубить все концы: что даст прекращение ж/д сообщения с Россией мнение
06:36
Названы самые завистливые знаки Зодиака
06:14
Ученые изобрели препарат, тормозящий старение
05:51
Проект "Новороссия": военный эксперт назвал главную цель активности РФ в Азовском море
05:23
Как держать Успенский пост-2018: питание по дням
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять