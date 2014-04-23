Сепаратисты освободили два этажа захваченной Донецкой ОГА

Сепаратисты освободили два этажа, десятый и одиннадцатый, в захваченном здании Донецкого областного совета и ДонОГА.

Об этом сказал представитель оперативного координационного штаба Александр Третьяк на встрече с председателем Донецкой ОГА Сергеем Тарутой, пишет "Остров".

"10 и 11 этажи освободили протестующие. Там проводятся работы по оценке ущерба", - сообщил Третьяк.

Ранее о возможном освобождении двух этажей захваченного сепаратистами здания в среду говорил и мэр Донецка Александр Лукьянченко.

Вместе с тем, один из членов временного правительства так называемой "Донецкой народной республики" Александр Хряков заявил, что освобождение части здания возможно в рамках Женевского соглашения только "после разоружения "Правого сектора" и освобождения всех зданий захваченных в Западной Украине и в Киеве".

Какие здания в Западной Украине и столице должны освободить, при этом не уточняется.

Напомним, сепаратисты удерживают здание Донецкой ОГА и облсовета с 6 апреля.

Админздания также захвачены в Луганске (СБУ) и ряде городов Донецкой области. На востоке Украины проходит антитеррористическая операция.