В Харькове пророссийские активисты пикетируют горсовет: депутаты поддержали единство Украины

Сегодня в Харькове проходит сессия Харьковского горсовета.

Возле мэрии проходит 2 митинга, сообщает "АТН".

Согласно сообщению, возле входа в горисполком со стороны площади союз "Юго-Восток", организация "Боротьба" и другие пророссийские организации требуют федерализации, рассмотрения вопросов организации референдума, государственного статуса русского языка. Также критикуют Кернеса и считают, что он их обманывает. Всего таких активистов около полусотни.

Позже их представителей пригласили внутрь мэрии для переговоров с Кернесом и присутствии на сессии горсовета, сообщает Twitter.

Со стороны Вечного огня собралось около 200 человек. По информации издания, часть из них евромайдановцы, часть - бюджетники, активисты стоят с национальными флагами и выступают за Единую Украину. Они поддерживают Кернеса и сессию.

В ответ на этот митинг пророссийские активисты кричат: "Хунта не пройдет!" и "Бандеровцы". Стоят все мирно. Усилен кордон милиции между митингами, а также на входе в горсовет.

Закрыты станции метро "Советская" и "Исторический музей", а входы в переходы охраняют сотрудники милиции.

В ходе заседания депутаты Харьковского горсовета поддержали единство Украины, сообщается на сайте горсовета.

Согласно тексту документа, местная власть выступает против потрясений и агрессии.

"Мы обращаемся к харьковчанам с призывом восстановить нормальную жизнь, чтобы каждый из нас мог строить планы и верить в будущее для себя и своей семьи. Мы поддерживаем любую местную народную инициативу, направленную на возрождение величия нашего города", - говорится в обращении.

Кроме того, харьковские депутаты считают, что достичь единства страны и улучшить жизнь людей можно с помощью децентрализации власти и расширения полномочий местного самоуправления, увеличения ресурсов для развития областей.

"Харьков - пограничный город, у которого многовековые родственные отношения и дружба с Россией. В то же время, осознавая ответственность за будущее страны, заявляем, что Харьков - это неотъемлемая часть Украины... Призываем всех к миру, единству, патриотизму и взаимопомощи для возрождения Харькова и Украины", - отмечается в тексте.