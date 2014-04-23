СБУ подозревает в убийстве горловского депутата подполковника России "Беса"

СБУ подозревает подполковника Главного разведуправления России Игоря Безлера в причастности к убийству депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака.

Об этом на брифинге в Антитеррористическом центре при СБУ сообщила представитель пресс-центра СБУ Катерина Косарева, передает ЛигаБизнесИнформ.

По ее словам, к убийству причастны два гражданина России - подполковник Игорь Безлер (позывной "Бес"), который проходил службу в ГРУ Генштаба Вооруженных сил России и был направлен в Украину, а также Игорь Стрелков (позывной - "Стрелок").

Оба объявлены в розыск.

Ранее СБУ сообщала, что в апреле 2014 года Безлер по заданию российской военной разведки в составе диверсионной группы принимал участие в захвате здания УСБУ в Донецкой области, а позже в захвате райотдела МВД Украины в городе Горловка.

Напомним, в Горловке был похищен и убит депутат от "Батькивщины" Владимир Рыбак.