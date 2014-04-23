Тягнибок жестко раскритиковал Женевские соглашения

Западные дипломаты не исключают еще одной встречи в Женеве для разрешения украинского кризиса.

Об этом со ссылкой на неназванного дипломата сообщила британская газета The Guardian, пишет УНИАН.

"Негативная риторика, которая исходит от Москвы – это не совсем то, чего мы ждали от России", – сообщил собеседник издания. - Однако мы предоставим некоторое время и дадим России понять, что требуется движение (по данному вопросу)". Источник также добавил, что не исключена новая встреча в Женеве для урегулирования разногласий по Украине.

При этом фактические результаты подписанного ранее Женевского соглашения жестко критикуются украинскими политиками. В частности, глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что подписанные соглашения с Россией оказались ничего не стоящими.

"Москва не сделала ничего для разоружения сепаратистов, освобождения захваченных госучреждений и вывода своих диверсантов с украинской территории, хотя это предусматривают положения Женевского соглашения. Напротив: продолжаются вооруженные захваты помещений органов власти, увеличивается количество российских диверсантов и вооруженных сепаратистов, происходит массовое нарушение прав и насилие в отношении граждан по политическим, религиозным и национальным признакам, создаются новые антиконституционные органы власти", - заявил Тягнибок.

"Свободовец" также предостерег ЕС и США от того, чтобы они не стали "соучастниками нового Мюнхенского сговора - очередной капитуляции Запада перед российским агрессором, который уже не первый раз нарушает международное право".

"В 2008 году Путину позволили присвоить часть Грузии, сейчас на очереди Украина, дальше будут другие страны. Если США и ЕС на самом деле хотят остановить российский реваншизм, то нужны не посреднические сделки и миссии ОБСЕ, а новые, более жесткие международные санкции против путинского режима и прямая военно-техническая помощь Украине", - заявил Тягнибок.

Лидер партии также призвал возобновить и довести до победы Антитеррористическую операцию против сепаратистов: "Любые международные соглашения ничего не стоят, если Украина не будет готова обеспечить их соблюдение. Поэтому сейчас власть не может пассивно наблюдать, а должна решительно действовать для выполнения Женевского соглашения, используя все политические и силовые средства".