Боевики Славянска признались, что таки обстреляли украинский самолет

Сепаратисты в Славянске заявили, что это они обстреляли украинский военный самолет.

Об этом сообщил "представитель народного ополчения города" Евгений Горбик, отвечающий за вопросы безопасности, пишет РИА Новости.

"Это мы его подбили. Из АКМ", - заявил Горбик.

По его мнению, самолет пеленговал их связь.

В свою очередь так называемый "народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев, который ранее говорил, что "ополченцы" не стреляли по самолету, сказал, что на тот момент к нему еще не поступила такая информация.

"Вчера я еще не владел всей полнотой информации", - объяснил он.

Напомним, 22 апреля над Славянском неизвестные обстреляли из стрелкового оружия самолет Воздушных сил ВСУ Ан-30, который осуществлял наблюдательный полет.

После атаки экипажа самолету удалось совершить посадку в Киеве.

По данным оборонного ведомства, в результате обстрела в самолет попали несколько пуль.

Генпрокуратура начала проверку обстрела неизвестными самолета Воздушных сил ВСУ Ан-30 в Славянске.