Москва требует разоружить "Правый сектор" и убрать армию с юго-востока Украины

Внешнеполитическое ведомство России заявило, что Москва настаивает на деэскалации ситуации на юго-востоке Украины и требует отвода украинских войск из этого региона.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

В российском МИДе вспомнили Женевское соглашение и его положение о том, что все незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены.

"Однако вместо принятия эффективных мер по выполнению указанной договоренности, в Киеве и Вашингтоне, а также в ряде европейских столиц продолжают твердить о необходимости "сдать оружие" только украинскими гражданами, защищающими свои права на юго-востоке Украины.

Российские дипломаты не обошли вниманием и мифических "праворадикальных боевиков "Правого сектора", на "провокации" которых в различных городах Юга и Востока власти закрывают глаза.

Поэтому МИД РФ "вновь настаивает на незамедлительной деэскалации ситуации на юго-востоке Украины, отводе подразделений украинской армии и начале реального внутриукраинского диалога с охватом всех регионов и политических образований страны", подчеркивается в заявлении дипведомства РФ.

Ранее "Главред" сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не отрицала, что направила на российско-украинскую границу дополнительные войска. При этом он дал понять, что Россия готова к военным действиям.