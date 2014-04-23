Москаль назвал виновных в жестоком разгоне Майдана

Временная следственная комиссия по вопросам расследования противоправных действий правоохранительных органов и отдельных должностных лиц, посягательств на права и свободы, жизнь и здоровье граждан во время событий, связанных с массовыми акциями общественно-политического протеста в Украине, передала в Генпрокуратуру материалы расследования событий, произошедших в Киеве в ночь с 29 на 30 ноября. Согласно выводам комиссии, в разгоне Майдана, произошедшем тогда, виновна организованная преступная организация во главе с тогдашним министром внутренних дел Виталием Захарченко.

Об этом на заседании комиссии сказал ее председатель Геннадий Москаль, пишет УНИАН.



По его словам, ВСК установила, "что решение Киевского окружного административного суда в ночь с 29 на 30 ноября (речь идет о решение о запрете Евромайдана - ред.) в Минюст не поступало. Работника Минюста, исполнительной службы не было (на Майдане во время разгона - ред.). Без работника исполнительной службы исполнение судебных решений в соответствии с действующим законодательством Украины запрещено".



Москаль сообщил, что ситуация с избиением студентов в ночь с 29 на 30 ноября расследована ВСК, и материалы переданы в Генеральную прокуратуру Украины.



"Нам видится создание организованной преступной организации, во главе которой стоял Захарченко - министр внутренних дел Украины", - подчеркнул политик.



Он отметил, что ВСК обратилась в Генпрокуратуру с просьбой квалифицировать действия Захарченко и ряда других должностных лиц, деятельность такой преступной организации, которая "превышала свои властные полномочия и создала четкую систему, которая привела к тяжелым последствиям".



Кроме Захарченко, по словам Москаля, в преступной группе также были "заместитель министра внутренних дел Украины Ратушняк, начальник главного управления МВД в г. Киеве Коряк, его заместитель по общественной безопасности Федчук, начальник управления общественной безопасности Мариненко, его заместителя Карандюк, начальник киевского "Беркута" Кусюк".



Москаль сообщил, что на сегодня в суде других дел, кроме одного, относительно избиения активиста Михаила Гаврилюка сотрудниками внутренних войск, нет. Он отметил необходимость широкого расследования в ближайшие сроки всех преступлений, которые были совершены против участников Майдана.



В интервью журналистам Москаль сказал, что нынешняя власть не проявляет особой заинтересованности в скорейшем расследовании преступлений, которые совершались правоохранителями в отношении участников Майдана.



По его словам, нередко это объясняется тем, что сейчас это не актуально, поскольку ситуация на востоке Украины требует активных действий правоохранителей.

Напомним, особо массовыми протесты против власти стали после разгона Майдана 30 ноября - тогда "Беркут" жестоко бил протестующих.