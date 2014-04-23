Украина требует от России немедленно отвести войска от границы: не провоцируйте сепаратистов

МИД Украины в очередной раз потребовал от России немедленно отвести наступательные подразделения Вооруженных Сил РФ от российско-украинской границы.

Об этом со ссылкой на департамент информполитики ведомства сообщает УНИАН.

В нем в частности говорится, что "такой шаг будет отвечать обязательствам российской стороны практическими действиями способствовать деэскалации напряжения в юго-восточных областях Украины в духе Женевского документа от 17 апреля с.г.

Дальнейшая концентрация российских войск на границе с Украиной в условиях действующего решения Совета Федерации РФ по использованию Вооруженных сил РФ в Украине создает реальную угрозу для обострения ситуации на Востоке Украины. Существует опасность того, что вооруженные группировки пророссийских сил в этой части Украины смогут использовать фактор присутствия российских войск вблизи границы, чтобы спровоцировать их введение на территорию Украины".

В заявлении также акцентируется внимание на том, что "Украина выступает за мирное урегулирование ситуации в юго-восточных регионах нашей страны и решительно настроена на выполнение Женевского документа, подтверждая это своими практическими действиями".

"Присутствие подразделений Вооруженных сил Украины в восточных областях нашей страны направлена исключительно на защиту граждан, независимо от их национальности. Более того, их приведения в боевую готовность является закономерной реакцией на угрозы применения силы и агрессии против территориальной целостности нашего государства, которые в последнее время звучат от официальных представителей Российской Федерации", - подчеркивается в заявлении.

Ранее "Главред" сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва имеет право принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности страны. По его словам, это связано с тем, что в Украине якобы произошёл "военный переворот".