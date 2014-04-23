В Славянске чеченцы не пускали жену зверски убитого депутата на опознание тела

На блокпостах у захваченного сепаратистами Славянска Донецкой области стоят вооруженные чеченцы.

Об этом на пресс-конференции рассказала супруга убитого депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака Елена, сообщают "Новости Донбасса".

По ее словам, во вторник, 22 апреля, эти люди не пустили ее в город на опознание тела мужа.

"Там стоят люди с автоматами, люди чеченской национальности, говорят с акцентом, с бородами. Мост был под охраной этих людей", - заявила она.

Однако в среду, 23-го, ей все-таки удалось попасть на опознание.

Ранее "Главред" сообщал, что в Горловке Донецкой области был похищен и убит депутат от "Батькивщины" Владимир Рыбак. Позже его тело было найденное на берегу реки возле пгт Райгородок под Славянском рядом с еще одним телом, которое пока что не опознали.

На их телах многочисленные следы пыток, и достаточно характерный способ убийства - им были при жизни вспороты животы, потом прикреплены на спины рюкзаки с песком и брошены в воду еще живыми.