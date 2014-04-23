Лидер террористов Славянска поблагодарил Путина и готов уничтожать тех, кто не за сепаратистов

Славянские сепаратисты благодарны президенту России Владимиру Путину за поддержку, а в захваченном городе готовы уничтожать несогласных с ними и пытать людей, чтобы сорвать президентские выборы в Украине.

Об этом заявил самозваный "народный мэр" Славянска, лидер захвативших город пророссийских экстремистов Вячеслав Пономарев в интервью российскому изданию Газета.Ru.

"Главное, чтобы у нас была общая составляющая. Ее сейчас старались разбить наши противники в виде товарища Ахметова, Таруты и иже с ними. Запускают в нашу среду агентов влияния, и те изнутри начинают рассеивать сам костяк. Тогда все начинают идти в разные стороны, друг друга есть начинают. У нас в Славянске такого не происходит. То есть, мы однозначно положили нашу руку, сказали: всем, кто с нами, – хорошо. Кто против нас – само понятно... Произойдет уничтожение", - сказал террорист.

Говоря о местных жителях, которые выступают против захвата города, он сказал, что "их тут всего-то от силы 40 человек".

"Есть обезьянки, на которых ходят в зоопарк смотреть. Ну, они будут у нас отдельной коалицией, но будут под контролем. Я тебе расскажу, как проводится оперативная работа. Высвечивается фонарик, на него слетаются мотыльки. Но для того, чтобы эти мотыльки далеко не улетели, есть клейкая лента. Или просто мухобойкой их хлопнуть…" - охарактеризовал действия в отношении несогласных Пономарев.

"Да жить пускай остаются, только так. Низехонько. Тихонечко пусть себя ведут", - также предложил он людям, которые поддерживают единство Украины, а не террористов.

Также он уверен, что в Украине не будет выборов президента и готов пытать людей, чтобы их сорвать.

"Не будет (выборов - ред.). Нигде не будет. Мы примем все необходимые меры, чтобы выборы на юго-востоке не состоялись. Возьмем кого-нибудь в плен и подвесим за яйца. Реально, понимаешь?" - объяснил он журналистке "технологию" срыва выборов.

В то же время, экстремист заверил, что он - "добрый человек". "Я добрый человек, очень добрый. Но иногда мою доброту все принимают за слабость, но это не так. Я люблю детей, люблю свою маму…" - заверил он.

Отвечая на вопрос, все ли еще президент беглый Виктор Янукович, Пономарев сказал: "Да пошел он…"

А вот о российском президенте Владимире Путине он отозвался тепло.

"Владимир Владимирович, я благодарен за вашу моральную поддержку. Я не слышу слов, но на расстоянии понимаю, что душой вы с нами. Нам много разговаривать не надо. У нас все получится", - сказал славянский экстремист.

Напомним, вооруженные террористы продолжают удерживать Славянск, захватывая при этом в плен журналистов и сотрудников милиции.