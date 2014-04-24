Охранник Януковича украл у государства автомат

Охранник экс-президента Виктора Януковича украл автомат Управления государственной охраны.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Василий Зоря, пишет "Украинская правда".

Согласно информации ГПУ, во время проведения внеплановой инвентаризации боеприпасов в подразделениях Управления государственной охраны Украины было выявлено отсутствие автомата АКС-74 калибра 5,45 мм.

Служебное расследование установило, что 13 декабря 2013 года вышеупомянутое оружие получил старший офицер безопасности - пулеметчик отдела Службы безопасности президента Украины, однако потом не вернул его.

Сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боеприпасов) Уголовного кодекса Украины внесены в Единый реестр досудебных расследований.

За совершение этого правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Начато досудебное расследование.

Напомним, ранее СМИ выяснили схему, благодаря которой "семья" Януковича украла у государства более 300 миллиардов: больше читайте здесь.