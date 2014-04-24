На Донбассе исчезают люди: сепаратисты держат в плену журналиста США и хотят обменять на Губарева

Сепаратисты Славянска держат в плену американского журналиста Саймона Островского. Ему вменяют "вредную деятельность".

Однако, что это такое, они объяснить не могут, передает ТСН.

Между тем, в Сети появилось видео, в котором представитель сепаратистов донецкой республики, депутат Славянского горсовета Вера Кубриченко говорит, что они хотят обменять Саймона на самопровозглашенного донецкого "губернатора" Павла Губарева.

Между тем, пишет Радио Свобода сообщает, что госдепартамент США обеспокоен похищением журналиста Саймона Островского.

По словам пресс-секретаря госдепартамента США Джен Псаки, пророссийски настроенные силы должны освободить всех, кого они удерживают силой, в том числе журналистов.

"Выражаем глубокую обеспокоенность по поводу похищения американского гражданина - журналиста в Славянске. Как сообщается, он находится в руках пророссийских сепаратистов. Мы также поставили наши вопросы украинским чиновникам, поскольку они работают с местными чиновниками, чтобы попытаться разрядить ситуацию в сфере безопасности. Мы также осуждаем взятия в заложники любого, в том числе и журналистов на востоке Украины. Мы призываем к их немедленному освобождению и просим Россию использовать свое влияние, чтобы они освобождены незамедлительно", - заявила Псаки.

Между тем, 23 апреля стало известно, в Донецкой области исчез еще один журналист. Житель Коломыи Евгений Гапич приехал на Восток Украины в начале недели вместе с братом. Уже больше суток с ними нет связи. В последнем разговоре с родными Галич успел сказать, что ему грозит опасность, - пишет издание.

Также СМИ пишут, что в Славянске исчез еще один человек. Местные СМИ пишут, что сепаратисты похитили депутата горсовета Вадима Сухоноса из-за его несогласия с их идеями. До недавнего времени Сухонос был членом Партии регионов и вышел из нее два месяца назад после расстрелов на Майдане и бегства Януковича.

Видео: ТСН; InfoResist