Украинские военные отбили атаку боевиков на склады в Артемовске, есть раненые

Украинские военные отбили ночью атаку сепаратистов на военные склады в Артемовске Донецкой области, есть раненые.

Об этом в своем Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, представитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Ночью в Донецкой области произошло очередное боевое столкновение. Несколько десятков экстремистов, вооруженных автоматическим оружием и гранатометами, напали на склады с оружием в Артемовске. Украинские военнослужащие дали отпор налетчикам. Встретив вооруженное сопротивление, экстремисты разбежались. По предварительным данным, есть раненые", - рассказал Тымчук.

По данным "Информационного сопротивления", отмечается резкое снижение представителей российского спецназа на территории Донецкой области.

Напомним, 23 апреля вблизи Краматорска в Донецкой области неизвестные обстреляли военный вертолет Вооруженных сил Украины. Обстрел велся из автоматического оружия калибра 5,45 мм. В результате инцидента никто не пострадал.