Военный склад в Артемовске боевики обстреляли из гранатометов и автоматов

Ночью, 24 апреля, около сотни экстремистов, вооруженных гранатами, гранатометами и автоматами совершили нападение на военную часть в Артемовске Донецкой области.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, нападавшие стреляли из автоматического оружия, гранатометов и активно применяли ручные осколочные гранаты.

В ходе отражения нападения получил ранение военнослужащий военной службы по контракту Вооруженных Сил Украины, угрозы жизни нет, заверили в ведомстве.

Военным удалось отбить нападение террористов. Сейчас этот и другие объекты военной части находятся под контролем ВСУ.

Напомним, ночью 24 апреля в Донецкой области боевики штурмовали оружейные склады в Артемовске.