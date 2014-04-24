На Луганщине продолжают бастовать шахтеры: экстремисты пытаются сорвать переговоры

24 апреля 2014, 10:12

По утверждению очевидцев, группа экстремистов пытается сорвать переговорный процесс между шахтерами и руководством

На Луганщине в Краснодоне с 23 апреля продолжается шахтерская забастовка. Угольщики требуют повышения зарплаты и других социальных преференций, подчеркивая, что никаких политических требований не выдвигают.

Активное участие в протесте принимают около тысячи горняков. Они не дают возможности своим коллегам попасть на работу: перекрывают дороги и устраивают импровизированные блокпосты. Заблокировано и админздание объединения "Краснодонуголь", принадлежащее компании "Метинвест", подконтрольное Ринату Ахметову, - передает ТСН.

Автобусы предприятия заезжают на территорию шахты "Самсоновская-Западная" пустыми. Горняки выходят из них по требованию своих коллег-протестующих, которые встречают транспорт на подъездах к руднику. В первую смену на работу приехала половина шахтеров. Во вторую на свои рабочие места не смогли добраться даже те, кто должен откачивать воду и обеспечивать вентиляцию рудника.

Горняков подстрекают умышленно - это утверждают в "Краснодонугле". Мол, кто-то подогревает шахтерское недовольство. Еще вчера утром угольщики не выражали ни одной претензии.

Сегодня шахтерский город Краснодон кипит. Впрочем, сами шахтеры, говорят, что политических требований не выдвигали. Требуют повышения зарплаты. Мол, цены растут, и на свой заработок горняк уже не может прокормить семью. Политика, говорят участники акции, им не интересна.

На предприятии уверены, что если бы не заблокированные дороги, 80% горняков приехали б на работу. Администрация рудника говорит, что возмутили шахтеров на вчерашнем митинге, который организовали пророссийские силы. Там заверят, что угольщиков фактически не было, но кроме сепаратистских, звучали и призывы к шахтерскому восстанию.

Областная прокуратура взялась проверять, не нарушают ли на предприятии права шахтеров.

На предприятии утверждают, что готовы рассматривать все шахтерские требования, но только за столом переговоров. Зарплату повышают и будут повышать, но поэтапно. Участники акции на предложение относительно проведения переговоров пока не соглашаются. Акция протеста продолжается уже почти сутки.

Между тем, как утверждают очевидцы, группа агрессивно настроенных неизвестный людей пытается сорвать переговорный процесс между администрацией ПАО "Краснодонуголь", входящего в группу "Метинвест", и работниками предприятия, пишет "Интерфакс-Украина". 

По словам источника, 23 апреля, около 20.00, несколько десятков агрессивно настроенных людей проникли в административное здание ПАО "Краснодонуголь", при этом были разбиты витрины центрального входа, а в здании началось мародерство и вандализм.

Собеседник агентства уточнил, что провокации происходят на фоне процесса урегулирования ситуации в объединении. Ранее была сформирована инициативная группа, в которую вошли 25 сотрудников структурных подразделений предприятия. В ходе переговоров обсуждался список из 16 требований, которые выдвинули трудовые коллективы. На момент начала погромов стороны успели найти компромисс по большей части вопросов.

Местные СМИ отмечают, что вечером, 23 апреля, толпу погромщиков пытались успокоить представители инициативной группы и генеральный директор ПАО "Краснодонуголь" Александр Ангеловский, однако эти попытки не увенчались успехом.

видео: ТСН.

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