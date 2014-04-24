Новые подробности штурма в Артемовске: военные рассказали, как отбили атаку боевиков

Военная прокуратура начала расследование факта штурма воинской части в Артемовске, возбудив уголовное дело по статье 258 Уголовного кодекса Украины ("Терроризм").

Об этом сообщил начальник Донецкого гарнизона, областной военный комиссар Сергей Камеш, пишет ОстроВ.

По его словам, около 2 часов ночи около 50 человек вызвали командира Центральной базы бронетехники (в/ч 2730) на переговоры и поставили ультиматум сложить оружие и освободить воинскую часть.

Военные отказались выполнить ультиматум, после этого начался штурм воинской части. Камеш подчеркнул, что во время штурма со стороны нападавших открыли огонь.

"Командование "Пивдень" приняло решение об усилении воинской части. По слаженным действиям органов внутренних дел, СБУ, Минобороны были доставлены подразделения, которые оказали помощь в отражении штурма. Пострадавших нет", - сказал Камеш.

В отражении штурме приняли участие украинские десантники и спецназ. Для переброски личного состава были задействованы вертолеты.

На вопрос была ли стрельба, Камеш ответил утвердительно, активная фаза продолжалась, по его информации, около 45 минут, пишут Новости Донбасса.

"Активная фаза продолжалась около 45 минут, одиночная стрельба – до 2,5 часов".

Задержанных нет, - добавил военком.

Между тем, как сообщила пресс-служба Верховной Рады, на заседании парламента спикер ВР Александр Турчинов также подтвердил, что сегодня ночью был совершен штурм на воинскую часть в Артемовске, где хранится арсенал оружия.

"Нападавшие отбиты с серьезными потерями, среди наших военных один легко раненый", - сказал он.

Напомним, ночью 24 апреля в Донецкой области боевики штурмовали оружейные склады в Артемовске. Около сотни экстремистов, вооруженных гранатами, гранатометами и автоматами совершили нападение на воинскую часть. Ранен один украинский военный.

видео: 24tv.ua