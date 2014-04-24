Силовики штурмуют блок-посты сепаратистов в Славянске - СМИ

На блок-постах в Славянске начался штурм бойцами Национальной гвардии и силовиками.

Об этом сообщают экстремисты по своей спецсвязи, пишет ТСН

По их информации, на блок-постах в районах города Черенковка и БЗС горят автомобильные шины. На других - украинские силовики укрепляют свои позиции.

При этом сообщается об убитых и раненых.

Кроме того, они призывают людей прийти и стать живым щитом, защитив террористов. Однако, как признают сами экстремисты, людей очень мало.

Между тем на страничке Евромайдана в Facebook журналист АФП сообщает о штурме в Славянске

"Горит блок-пост, стрельба, семь БТРов", - написал он.

Между тем в Twitter появилась информация о том, что украинские военные под прикрытием вертолетов заходят в Славянск