Путин против борьбы с террористами в Славянске: обвинил власть Украины в преступлении

Президент России Владимир Путин отреагировал на спецоперацию украинских силовиков против террористов в Славянске. Он обвинил власти Украины в "преступлении" и пригрозил им "последствиями".

Об этом глава РФ заявил на заседании медиафорума в Санкт-Петербурге, пишет ИТАР-ТАСС.

Путин сказал, что о событиях в Донецкой области он узнал из СМИ. "Если действительно сегодняшний режим в Киеве начал применять армию против населения внутри страны, то это очень серьезное преступление против своего народа", - считает президент РФ.

Он также заявил, что экс-президент Виктор Янукович не использовал армию против Майдана, умолчав при этом о многочисленных жертвах среди активистов в результате действий силовиков.

Путин повторил свой старый тезис о "нелегитимности" украинской власти. "Это хунта, клика какая-то", - сказал он.

"Это карательная операция, которая будет иметь последствия для людей, которые принимают эти решения, в том числе для межгосударственных отношений", - также сказал Путин.

Также он порадовался, что Крым вошел в состав России, иначе ситуация там, по его мнению, могла быть "хуже", чем на юго-востоке Украины.

"Если бы не реальная поддержка России людям, которые проживают в Крыму, то там невозможно было бы осуществить цивилизованный процесс волеизъявления граждан. Все было бы то же самое, что сейчас происходит востоке и юге Украины. Было бы все то же самое и наверняка еще хуже. Это лишний раз подтверждает, что мы все сделали правильно и своевременно", - добавил Путин.

Напомним, террористы в Славянске прикрываются от силовиков женщинами и детьми, а их самопровозглашенный "мэр" Вячеслав Пономарев ранее обещал уничтожать несогласных.