Опубликовано видео ввода российских войск в приграничный с Украиной город

На границе с Украиной появились БТРы и самоходки.
В четверг, 24 апреля, жители расположенного в 10 км от границы с Украиной города Новошахтинск Ростовской области сняли на видео передвижения российской армии.
Среди военной техники замечены БТР-80, КамАЗзы с солдатами, "Урал" с горючим, самоходное артиллерийское вооружение "2С23", сообщает ТСН.
Отметим также, что Новошахтинск находится от границы с Украиной.
Напомним, что террористы, которые общаются между собой по спецсвязи, сообщают о приближении российских войск к украинской границе.
В частности, речь идет о Ростовской области РФ. Так, колонна военных якобы была замечена в районе городов Миллерово и Таганрог. Кроме того, УРАЛы и бронетехника под прикрытием вертолетов движется к населенному пункту Красный Сулин. Также военная техника движется по трассе М4 "Дон".
Также напомним, что на Донбассе проходит антитеррористическая операция украинских силовиков. Больше о ней читайте в спецтеме "Главреда".
Фото, видео: tsn.ua