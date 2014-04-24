Опубликовано видео ввода российских войск в приграничный с Украиной город

В четверг, 24 апреля, жители расположенного в 10 км от границы с Украиной города Новошахтинск Ростовской области сняли на видео передвижения российской армии.

Среди военной техники замечены БТР-80, КамАЗзы с солдатами, "Урал" с горючим, самоходное артиллерийское вооружение "2С23", сообщает ТСН.

Отметим также, что Новошахтинск находится от границы с Украиной.

Напомним, что террористы, которые общаются между собой по спецсвязи, сообщают о приближении российских войск к украинской границе.

В частности, речь идет о Ростовской области РФ. Так, колонна военных якобы была замечена в районе городов Миллерово и Таганрог. Кроме того, УРАЛы и бронетехника под прикрытием вертолетов движется к населенному пункту Красный Сулин. Также военная техника движется по трассе М4 "Дон".

Также напомним, что на Донбассе проходит антитеррористическая операция украинских силовиков. Больше о ней читайте в спецтеме "Главреда".

Фото, видео: tsn.ua