Шойгу пожалел боевиков и объявил начало учений на границе с Украиной

В четверг, 24 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о начале учений в приграничных с Украиной районах, где проходит спецоперация украинских силовиков.

Об этом сообщает УНИАН.

"Мы вынуждены реагировать на такое развитие ситуации", - заявил министр обороны.

По его словам, "с сегодняшнего дня в приграничных с Украиной районах начались учения батальонных тактических групп общевойсковых соединений Южного и Западного военных округов".

"Войска отрабатывают вопросы совершения маршей своим ходом и развертывания для выполнения задач по предназначению", - уточнил он. Шойгу также сообщил, что "авиация выполнит полеты по отработке действий вблизи государственной границы".

Кроме того, Шойгу рассказал, что отряды боевиков на юго-востоке Украины насчитывают чуть более двух тысяч человек, у них есть около 100 единиц автоматического оружия, сообщает РИА Новости.

"В отрядах самообороны на юго-востоке Украины насчитывается чуть более 2 тыс. человек, около 100 единиц автоматического оружия, в основном захваченного в районных отделах милиции и Службы безопасности, а также несколькими десятками гладкоствольного охотничьего оружия", — сказал он.

"Силы явно неравны", — пожалел Шойгу боевиков.

Больше о спецоперации украинских силовиков и боях в Славянске читайте в спецтеме "Главреда".