Адмирал о действиях России против Украины: можно ожидать чего угодно

Россия может пойти ва-банк в агрессивных действиях против Украины, поэтому нашему государству нужно готовиться к защите от возможного военного вторжения.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил бывший первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, адмирал Игорь Кабаненко.

"От России сейчас можно ожидать чего угодно. Она пойдет до конца и будет использовать любые механизмы, вплоть до вторжения под видом "миротворческих сил" и применения любых механизмов для того, чтобы, все-таки, завоевать и поставить Украину на колени. Ситуация, на мой взгляд, очень непростая. Вся российская машина направлена на это. И Кремль по этому вопросу пойдет ва-банк", - считает военный.

Вместе с тем, он уверен, что наша страна должна противостоять агрессии.

"Украине сейчас важно действовать и отвечать нелинейно и несимметрично, в том числе, использовать патриотически настроенных граждан для защиты страны. То есть, должны быть запущены все механизмы, чтобы противостоять вторжению России", - добавил он.

Напомним, после начала активной фазы спецоперации против боевиков в Славянске президент РФ Владимир Путин обвинил украинскую власть в "преступлении".

Вместе с тем, российская армия начала учения возле наших границ.