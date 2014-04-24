Ходорковский: Путин мстит Украине за Майдан

Бывший российский олигарх и экс-политзаключенный Михаил Ходорковский считает, что президент РФ Владимир Путин мстит Украине за личную обиду, а не решает стратегические задачи России.

Такое мнение экс-руководитель ЮКОСа высказал на открытии конгресса "Украина - Россия: диалог", сообщает УНИАН.

"Президент РФ Путин не решает глобальные стратегические задачи России, он опять теперь в Украине использует свои служебные возможности для того, чтобы отомстить за личную обиду", - считает Ходорковский.

По мнению бывшего российского политзаключенного, Путин обижен "за революцию, за изгнание экс-президента Януковича и его коррумпированного окружения".

"В результате амбиций нашего президента надолго или навсегда заблокирована возможность для Москвы стать центром притяжения для всего восточнославянского мира, фактически похоронена идею объединения православной церкви вокруг Москвы", - сказал он.

Ранее "Главред" сообщал, что российский политолог Станислав Белковский считает: после распространения влияния на часть территории Украины Путин может заняться Нагорным Карабахом и Латвией.