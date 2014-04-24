Турчинов обвинил Россию в поддержке террористов: спецоперация возобновлена

В четверг, 24 апреля, и.о. президента, спикер Верховной Рады Александр Турчинов выступил с заявлением, в котором объявил о возобновлении антитеррористической операции на Востоке Украины.

Об этом сказал в телеобращении на канале "Рада", сообщает УНИАН.

По его словам, Россия координирует и поддерживает террористов на востоке Украины, поэтому антитеррористическая операция возобновлена.

Турчинов отметил, что террористы, которые взяли в заложники весь Донецкий регион, уже давно перешли границу человечности, а вооруженные преступники захватывают административные здания и берут в заложники украинских граждан и зарубежных журналистов, истязают и убивают патриотов Украины.

"Учитывая реальную опасность и необходимость защитить людей, мы возобновили антитеррористическую операцию, которая системно и последовательно реализуется с целью полной локализации террористической угрозы и защиты мирных граждан нашей страны", - отметил Турчинов.

В то же время, отметил он, Российская Федерация "координирует и открыто поддерживает убийц-террористов, которые действуют с оружием в руках на востоке нашей страны".

"Не имея никаких оснований, руководство России позволяет себе наглым образом вмешиваться во внутренние дела Украины. Россия на государственном уровне поддерживает терроризм в нашей стране именно в то время, когда российские граждане постоянно страдают от террористических атак на своей территории", - сказал председатель ВР

Поэтому Украина требует от России отвести войска от восточной границы нашего государства, заявил и.о. президента.