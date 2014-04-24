Горсовет Мариуполя под контролем, найдены 250 бутылок с "коктейлем Молотова" - МВД

В здании освобожденного от сепаратистов Мариупольского горсовета сотрудники взрывотехнической службы завершили осмотр всех помещений.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД в Донецкой области.

Правоохранители обнаружили и изъяли более 250 бутылок с зажигательной смесью, бейсбольные и самодельные биты, 2 пистолета неустановленного образца. В помещении горсовета находятся 5 сотрудников Госслужбы охраны, которые будут обеспечивать дальнейшую охрану здания.

Сообщается, что сейчас в горсовете и на прилегающей территории обстановка спокойная и контролируемая. Над админзданием подняты флаги Донецкой области и Мариуполя.

Мэрия начнет свою работу после наведения порядка на этажах и в отдельных помещениях.

Чуть раннее в ведомстве заявили, что с целью недопущения массовых нарушений общественного порядка, эскалации конфликта и любых посягательств на жизнь и здоровье граждан было привлечено более 100 военнослужащих местного батальона Нацгвардии.

Здание горадминистрации и прилегающая территории окружена правоохранителями. В здании находятся около 10 -ти вооруженных людей. Пострадавшие доставлены в местные больницы, а посторонние отведено от здания горсовета.

Правоохранителями города проводятся процессуальные мероприятия.

Ранее "Главред" сообщал, что утром появилась информация о том, что над зданием горсовета вновь появился флаг России.