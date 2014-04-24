Эксперт рассказал, сколько российских военных сейчас возле границ Украины

Ситуация с концентрацией российских военных возле границ Украины после резкой реакции России на спецоперацию в Славянске и заявления главы Минобороны РФ Сергей Шойгу о начале учений, на данный момент серьезно не изменилась.

Об этом сообщил в своем Facebook координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В связи с заявлением министра обороны РФ С.Шойгу о начале учений российских войск близ госграницы с Украиной сообщаем следующее. Мы не наблюдаем заметного увеличения группировки российских войск близ границ с Украиной. По нашим данным, российские батальонные тактические группы общевойсковых соединений Южного и Западного военных округов, о которых говорит глава МО России, были сформированы еще несколько дней назад (о чем сообщала группа "ИС"). В 150-км зоне от госграницы на территории России по-прежнему насчитывается до 50 тыс. российских военнослужащих", - рассказал он.



"Таким образом, трудно говорить о нынешнем сосредоточении российских войск у границы как реакции России на АТО, проводимую на востоке Украины. Данная группировка российских войск была сосредоточена у границы до этих событий", - подчеркнул эксперт.

Также он рассказал о передвижениях российских войск близ украинских границ.



"Что касается 20-км приграничной зоны, то на протяжении последних суток было отмечено:

На Донецком направлении. Близ н.п. Гуково (Ростовская обл., 2 км от границы) по автотрассе было зафиксировано перемещение 50 БТР, 2 танков, до 1 тыс. военнослужащих.



На Слобожанском направлении. От н.п. Хомутовка (Курская обл., 15 км от границы) до н.п. Круглая Поляна (Брянская обл., 1 км до границы) - выдвинулась колонна из 5 танков", - добавил он.

Больше об активизации АТО в Славянске и реакции Росси читайте в спецтеме "Главреда".