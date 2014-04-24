Лукашенко срочно поговорил с Киевом: Турчинов рассказал о спецоперации в Славянске

24 апреля вечером состоялся срочный телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко и и.о. президента Александра Турчинова в связи с ситуацией в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба главы Белорусского государства.

Турчинов подробно проинформировал Лукашенко о происходящих событиях. По его словам, особое волнение вызывает город Славянск, в котором в настоящее время сосредоточена основная база вооруженных террористов.

Поэтому там проводится антитеррористическая операция, в ходе которой, как отметил Турчинов, было убито 5 террористов, которые открыли огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

Ранее "Главред" сообщал, что Лукашенко заявил, что его страна выступает против федерализации Украины. Он также сообщил, что украинцам не стоит ожидать агрессии со стороны Беларуси.