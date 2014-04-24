Под Луганском строят баррикады, хотят заблокировать украинских десантников - очевидец

В Райгородку, что в 45 км от Луганска, на машинах съезжаются парни для блокирования украинских десантников, которым может быть дан приказ двигаться к границе.

Об этом глава правозащитного центр "Поступ" Константин Реуцкий сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, были замечены 6 машин и еще 4 автомобиля ГАИ, сеялка и десятка два парней. "Некоторые экипированы. Вооруженных не заметили. По трассе на Счастье встретили еще 3 легковушки с людьми в камуфляже", - рассказал провозащитник.

"Трасса в Счастье (на выезде, перед мостом) перекрыта баррикадой из покрышек. Оставлен проезд для одного автомобиля. Возле баррикады собралось около сотни людей. Намерены блокировать движение колонны украинской техники в сторону Луганска. Среди них есть и женщины. На посту ГАИ в 50 метрах от них дежурят трое растерянных гайцев и пяток вэвэшников", - поделился увиденным Реуцкий.

Ранее "Главред" сообщал: по данным правозащитника, российские войска вплотную подошли к нашей границе. Украинские пограничники могут наблюдать их.