Угроза вторжения России в Украину возросла, Путин хочет сорвать выборы - АП

Степень угрозы российского военного вторжения в Украину возросла по сравнению с той ситуацией, которая была до переговоров в Женеве 17 апреля.

Об этом заявил и. о. заместителя главы Администрации президента Украины Андрей Сенченко в эфире 5 канала, пишет "Украинская правда".

"Я думаю, что степень угрозы (вторжения российских войск в Украину - ред.) возросла, безусловно. То, что для Путина по-прежнему задачей номер один является срыв процесса стабилизации в Украине, срыв президентских выборов – это очевидно", - сказал чиновник.

"То, что единственный инструмент для него – это вот эти сепаратисты, которые, собственно говоря, и не дают жить спокойно стране и, в первую очередь, Донбассу – это для него инструмент, в том числе, дестабилизации политической ситуации в стране надолго", - также считает Сенченко.

Говоря об антитеррористической операции на востоке Украины, он отметил: "Нас критиковали за вялое начало операции. Но это начало было посвящено расслоению этого протеста. И мы смогли практически по всему Донбассу отделить мирных людей, которые пришли протестовать против нищенской жизни, тотальной коррупции, против бесправия… Мы смогли эту часть увести с протестов. Мы протянули руку как власть и сказали, что мы - партнеры в построении новой Украины".

"Кто остался сегодня (на сепаратистских протестах - ред.) – остались те, кто пришел туда за деньги "семьи" Януковича, за деньги тех, кто хочет сохранить тотальный контроль над Донбассом, над его ресурсами, пытается сохранить право эксплуатировать 10 млн человек жителей Донбасса. С ними - другой разговор", - добавил он.

"И то мы пытаемся с теми, кто не замаран преступлениями, на руках кого нет крови, мы говорим: "Уходите. Мы готовы вас амнистировать", - подчеркнул Сенченко.

"Когда мы говорим о российском присутствии, у нас только в СИЗО 25 сотрудников Главного разведывательного управления РФ. Более того, там есть люди, которые по 2-3 года жили под чужими документами, под чужими фамилиями и, вопреки существующему договору между Украиной и РФ, вели подрывную и разведывательную деятельность на территории Украины", - добавил и.о. замглавы АП.

Он сообщил, что на территории Херсонской области был задержан российский военный 1989 года рождения, старший стрелок Александр Викторович Лебедев.

"Утром солдат российской армии с территории Крыма, видимо, заблудился, попал на территорию Херсонской области, был задержан нашими спецслужбами, опрошен, накормлен, напоен и отпущен в расположение", - рассказал Сенченко.

По его словам, солдат был без оружия. "Мы не берем заложников. Мы ведем себя по-человечески по отношению к российским гражданам", - добавил чиновник.

Напомним, после активизации силовиков в Славянске в рамках АТО Россия заявила о начале военных учений возле границ Украины.