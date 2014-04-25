Вместе с горловским депутатом неизвестные убили студента из Киева - Луценко

Тело, обнаруженное в Донецкой области в реке Торец возле пгт. Райгородок в один период времени вместе с телом депутата Горловского горсовета от "Батькивщины" Владимира Рыбака, принадлежит студенту из Киева.

Об этом сообщил экс-министр внутренних дел Юрий Луценко в эфире "Шустер LIVE", передает Украинская правда.

"МВД идентифицировало тело второго погибшего. Им является молодой студент из Киева. И также был подвергнут пыткам. Также был зверски убит и утоплен в реке", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 19 апреля тела двоих мужчин со следами пыток найдены в Славянском районе. По имеющимся у следствия данным, к пыткам и убийству этих людей причастны представители сепаратисткой группировки, захватившей здание СБУ в городе Славянске.