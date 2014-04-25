Керри обвинил Россию в невыполнении Женевских договоренностей: это будет "дорогой ошибкой"

Госсекретарь США Джон Керри обвинил Россию в невыполнении Женевских договоренностей и в необычно резком тоне заявил, что если Москва не предпримет немедленных мер по деэскалации ситуации в Украине, Вашингтон не будет иметь другого выбора, кроме как наложить дополнительные санкции.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на AP.

По словам Керри, невыполнение договоренностей будет "серьезной" и "дорогой ошибкой" России.

Кроме вышесказанного напомним, что в Женеве участники переговоров - США, ЕС, Украина, Россия - договорились призвать все противоборствующие стороны в Украине освободить захваченные здания, сложить оружие и сесть за стол переговоров.

Между тем, по мнению МИД Украины, Россия не выполняет Женевские договоренности.

Напомним, вчера, 21 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти не только не выполняют договоренностей, заключенных по итогам Женевской встречи представителей России, ЕС, США и Украины, но и грубо их нарушают.