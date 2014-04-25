Россияне установили границу между материковой Украиной и оккупированным Крымом

И.о. начальника Федеральной миграционной службы России по Крыму Петр Ярош заявил, что между материковой Украиной и Крымом установлена государственная граница. По его словам, с сегодняшнего дня начинают действовать новые правила ее пересечения.

Об этом сообщает РИА Новости.

"С 25 апреля открывается государственная граница, и в ближайшее время будет определено, где будут установлены пункты пропуска, как пересекать границу, а также необходимость выдачи миграционных карт", - сказал Ярош.

Сообщается, что пограничная служба осуществляет контроль на 27 пунктах пропуска.

Как сообщал "Главред", 18 марта в Москве был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Основой отделения полуострова от Украины стали результаты неконституционного референдума, во время которого якобы большинство крымчан поддержали вхождение Крыма в состав России.

В то же время, Министерство иностранных дел Украины заявило решительный и категорический протест против признания РФ самопровозглашенной Республики Крым как субъекта международного права. МИД Украины подчеркивает, что подписание соглашения о присоединении Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией.

Главные подробности российской оккупации Крыма смотрите здесь.