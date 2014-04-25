Россия собрала возле границ Украины 200 танков и очень опасное оружие - постпред в ООН

Россия во время своих военных учений сосредоточила возле границ Украины артиллерию, установки "Град " и около 200 танков.

Об этом заявил представитель Украины в Совбезе ООН Юрий Сергеев, сообщает ВВС Украина.

По его словам, на границе с Украиной находится несколько группировок войск РФ - это совместные учения групп войск Западного и Южного военных округов.

"С юго-восточной стороны мы заметили большое скопление артиллерии, танков и личного состава из Центрального и Северного округов, а также танки, артиллерию и установки "Град" - очень опасное оружие, которое использовали в Чечне", - отметил Сергеев.

Также он уверен, что Россия пытается предоставить легитимный характер "своей возможной агрессии, как это произошло, например, в Абхазии или в Крыму, где они поддержали небольшую группу сепаратистов, которые захватили власть и парламент".

Напомним, о военных учениях возле границ Украины РФ заявила сразу после активизации антитеррористической операции в Славянске.

В то же время, российские войска находились возле наших границ и ранее.