В Краматорске после обстрела взорвался украинский вертолет: опубликованы фото и видео

Сегодня, 25 апреля, в аэропорту Краматорска (Донецкая область) из-за обстрела взорвался украинский вертолет Ми-8.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на пресс-конференции, передает ЛIГАБiзнесIнформ.

По словам Тымчука, пострадавших во время взрыва нет, командир экипажа успел выпрыгнуть из вертолета. Подробности инцидента выясняются.

Он отметил, что предварительная версия катастрофы - обстрел во время разогрева вертолета перед взлетом. Причастны ли к происходящему сепаратисты, пока не известно.

В то же время сайт Новости Краматорска сообщает, что на аэродроме со стороны гражданского аэропорта слышны взрывы, их как минимум, было два.

Отмечается, что идущий дым виден со всех сторон города.

Также стало известно, что сейчас на территорию гражданского аэропорта никого не пускают, кроме пожарных. На подходах к нему стоят вооруженные люди.

Обратим внимание, что аэропорт Краматорска находится под контролем украинских военных, над ним был поднят флаг Украины.

Кроме вышесказанного напомним, ранее сообщалось, что что в Краматорске неизвестные обстреляли вертолет ВСУ. Обстрел велся из автоматического оружия калибра 5,45 мм.

Видео: youtube.com