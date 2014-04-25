Спецоперация в Славянске: город заблокируют, но не будут штурмовать

В рамках второго этапа антитеррористической операции захваченный террористами Славянск будет полностью заблокирован. В то же время, город штурмовать не будут, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

"20 минут назад в рамках проведения операции украинские спецподразделения начали второй этап (антитеррористической операции – ред.), который заключается в том, что мы приняли решение полностью заблокировать город Славянск и не дать возможность привезти (террористам - ред.) подкрепление", - сказал на брифинге и.о. главы Администрации Президента Сергей Пашинский, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

В то же время, первый заместитель главы СБУ, руководитель АТО Василий Крутов заверил, что спецназ не будет штурмовать Славянск, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

"Мы не пойдем на какие-то жертвы, штурм в городе. Мы понимаем, что будут жертвы. Мы ради каких-то побед не пойдем на жертвы мирных граждан, но преступники, террористы, сепаратисты должны понести и понесут ответственность", - заверил Крутов, которого цитирует УНИАН.

Обращаясь к жителям как Славянска, так и других городов, в которых действуют сепаратисты, он призвал их с пониманием отнестись к проведению спецоперации.

"Здесь в большей степени ответственность должна лежать также на каждом гражданине. Поймите правильно, мы вас защищаем. Сегодня парни жизни кладут, живут в ужасных условиях, у них тоже есть семьи, родители, но их долг - защищать вас, и вы должны нам помогать", - сказал руководитель АТО.

Напомним, активные действия против террористов в Славянске силовики начали в четверг, 24 апреля.

В ответ Россия фактически прямо угрожает ввести войска на нашу территорию.