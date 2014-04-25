Эксперт оценил угрозу военного вторжения России в Украину

Российские войска на границе с Украиной были сосредоточены там еще до начала антитеррористической операции, поэтому, начало учений РФ возле границ Украины не связано с активизацией АТО. В то же время, вероятность вторжения территорию Украины достаточно высока.

Об этом заявил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук во время брифинга, сообщает УНИАН.

"То, что вчера озвучил министр обороны РФ, - он просто констатировал факт. Они привязали то, что уже существовало до того, привязали к событиям в Славянске, и сказали, что это их ответ на антитеррористическую операцию. Это - неправда", - сказал он.

Тымчук отметил, что на границе Украины и России сосредоточено большое количество войск.

Военный эксперт подчеркнул, что войска были сосредоточены на границе и готовились к вторжению задолго до начала АТО.

"Достаточно высоко мы оцениваем угрозу вторжения", - сказал он, и отметил, что кардинального изменения численности войск за последние двое суток не наблюдается.

Относительно сообщений о танках и БТРах на границе с Украиной, Тымчук сказал, что количество танков там достаточно ограниченное, а БТРов насчитывается около 200 единиц в двух больших колоннах.

Кроме того, он заметил, что эта техника передвигается вдоль границы, мимо разных населенных пунктов, потому у местного населения создается впечатление, что всю границу заполонила военная техника.

"Паниковать достаточно рано, и необходимо трезво оценивать ситуацию. Мы не исключаем, что войска будут вводиться Россией, но пока этот процесс не происходит", - сказал Тымчук.

Он также добавил, что за последние три недели на границе наблюдалось около 150-200 единиц артиллерии, в 200-километровой пограничной зоне - около 50 тысяч личного состава, а также до 700 единиц танков, БТРов, гусеничной бронетехники - до 700 единиц, самолетов - около 220-230 единиц.

Кроме вышесказанного напомним, вчера, 24 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о начале учений в приграничных с Украиной районах, где проходит спецоперация украинских силовиков. По его словам, Россия вынуждена была реагировать на такое развитие ситуации на востоке Украины.