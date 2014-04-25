Краснов заявил, что в Украине не произошла перезагрузка власти

Украинцы так и не дождались обещанной "перезагрузки" власти

Об этом заявил лидер Всеукраинский общественной организации "Громадська Сила" Загид Краснов на пресс-конференции в УНИАН.

Он представил результаты социлогического исследования, проведенного в Днепропетровске, согласно которому только 12,9% жителей г. Днепропетровска считают, что Майдан добился своей цели в вопросе "перезагрузки" власти. 65,5% опрошенных считают, что все осталось так, как при прежней власти, а 21,6% - затруднились с ответом.

"Мне бы очень хотелось, чтобы об этом знали наши лидеры – Яценюк, Турчинов или Тягнибок. Я был на Майдане с первого дня, и они меня все видели, - сказал Краснов. – Но я приехал туда не Януковича снимать, потому что Янукович меня не трогал. И тех, кто приехали на Майдан со всей Украины, их ущемлял тоже не Янукович. Их "душили" прихвостни его команды беспредельщиков, которые были на местах. К сожалению, все они остались на своих должностях".

Краснов подчеркнул, что Майдан организовался благодаря народу, но никак не нынешней власти. Действующая власть еще не предложила ничего конструктивного, а просто заняла кресла прежнего режима и успокоилась.

"Они призывают, как Кот Леопольд: "Давайте жить дружно. Мы цели достигли".

Мы цели не достигли! И результаты исследования - тому доказательство. Это вы своей цели достигли, но народ, который выходил на Майдан, не достиг. И мы требуем, как вы говорили и обещали на Майдане, перезагрузку всей власти. Например, Верховной Рады. Там до сих пор сидят люди, опираясь на которых Янукович творил беспредел. Мы требуем перезагрузку местных советов, где все кралось и разбазаривалось. Где члены местной команды Януковича отбирали у людей бизнес, присваивали себе городскую собственность в личное пользование. Они все на своих местах".

Краснов считает, что если сегодня перезагрузка власти, ради которой народ вышел на Майдан, не произойдет в полном объеме, завтра снова поднимется вопрос о перезагрузке власти – только теперь уже нынешней.