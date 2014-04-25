Вертолет в Краматорске из гранатомета подорвал российский наемник "Бабай" - СМИ

В Краматорске Донецкой области украинский военный вертолет взорвался из-за того, что в него из оружия, похожего на гранатомет, выстрелил российский наемник по прозвищу "Бабай".

Об этом рассказал очевидец инцидента, сообщает ОстроВ.

По его словам, известный по многочисленным фотографиям боевик, поднявшись на крышу дома, произвел выстрел из оружия, похожего на гранатомет.

Затем "Бабай" спустился вниз, сел в автомобиль "УАЗ" и спокойно уехал.

Обратим внимание, что бородатый боевик, который неоднократно всплывал на фотографиях из востока Украины, является россиянином Александром Можаевым.

Сам он утверждает, что поехал воевать в Украину, потому что в России его разыскивает полиция за "попытку убийства ножом".

Ранее сообащлось, что сегодня, 25 апреля, в аэропорту Краматорска из-за обстрела взорвался украинский вертолет Ми-8.

Позже руководитель АТО Василий Крутов заявил, что военный вертолет взорвался из-за одиночного снайперского выстрела. В результате инцидента пострадал командир экипажа.