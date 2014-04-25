Гаагский суд открыл предварительное расследование преступлений Януковича

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге открыл предварительное расследование по фактам преступлений, которые произошли перед и во время бегства экс-президента Украины Виктора Януковича.

Проведение предварительного расследования поможет представителям МУСа установить, нуждается в дело дальнейшего рассмотрения, пишет Интерфакс-Украина.

В Гаагском суде должны изучить события, которые произошли в Украине перед бегством Януковича.

"Прокурор МУС Фату Бенсуда решила открыть предварительное расследование ситуации в Украине для выяснения, существуют ли основания для начала полного расследования", - говорится в пресс-релизе МУСа.

Напомним, Украина обратилась в Гаагский трибунал с просьбой рассмотреть дело о преступлениях против человечности бывших руководителей страны.

В заявлении, принятом Верховной Радой, упоминаются имена Виктора Януковича, Виталия Захарченко, Виктора Пшонки и ряда других бывших чиновников