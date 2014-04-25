В ЕС признали право Украины на спецоперацию против боевиков: призвали к сдержанности

В ЕС заявили, что правительство Украины имеет право на проведение антитеррористической операции на востоке Украины и в то же время призвали официальный Киев к сдержанности, чтобы не ухудшать напряженную ситуацию.

Об этом заявил Майкл Манн, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон, сообщает УНИАН.

"Мы признаем право за Украиной предпринять законные действия для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Но, конечно, мы призываем украинскую власть воздержаться от любого применения силы, которое может ухудшить ситуацию дальше. Но мы имеем полное доверие к украинскому правительству, что оно воплотит положения Женевских договоренностей как можно скорее. И мы надеемся, что и остальные подписанты договоренностей сделают то же", - сказал Манн.

"Важно, чтобы к деэскалации присоединились все и чтобы Женевские договоренности выполнялись, потому что это единственный выход из сложившейся ситуации", - прибавил он.

По словам пресс-секретаря, ЕС очень обеспокоен началом военных маневров России вблизи границы с Украиной, где скопилось около 40 тысяч российских солдат.

Он отметил, что ЕС следит за действиями России на границе с Украиной с огромным беспокойством, а также добавил, что эти действия противоречат договоренностям, достигнутым сторонами в Женеве.

"Мы еще раз призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной и отозвать мандат Совета Федерации относительно права на применение вооруженных сил на украинской территории", - сказал Манн.

"Мы еще раз подчеркиваем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и мы призываем все стороны к максимальной сдержанности", - добавил пресс-секретарь Верховного представителя ЕС.

Напомним, что в Женеве участники переговоров - США, ЕС, Украина, Россия - договорились призвать все противоборствующие стороны в Украине освободить захваченные здания, сложить оружие и сесть за стол переговоров.

Между тем, по мнению МИД Украины, Россия не выполняет Женевские договоренности. В Россия же это отрицают.

Позже, отреагировав на спецоперацию на востоке Украины, Россия начала учения возле ее границы.