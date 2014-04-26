Введет ли Путин войска в Украину: прогноз экспертов

На активные действия силовиков в рамках антитеррористической операции в Славянске Россия отреагировала бурно. Президент РФ Владимир Путин, например, обвинил наши власти в преступлении. Кроме того, уже в четверг Москва объявила о начале военных учений вблизи границ Украины и начала стягивать к ним военную технику. А вечером со стороны российских политиков появились заявления о вводе в нашу страну "миротворцев", то есть, фактически о прямом военном вторжении.

Примет ли руководство РФ решение о вторжении на восток Украины, опрошенные "Главредом" эксперты не берутся точно прогнозировать. При этом они отмечают, что угроза высока, но что думает и планирует Путин на самом деле, знает только он сам.

Директор социологической службы "Украинский барометр", политолог Виктор Небоженко:

После Женевских соглашений данный конфликт интернационализирован. Россия совершила чудовищную ошибку, хуже, чем фашистская Германия: она признала себя стороной конфликта, а поскольку она заняла нашу территорию, значит, и агрессором. Раньше и Путин, и Лавров постоянно подчеркивали, что не имеют к Крыму никакого отношения, что все захватывает местная самооборона. Но, приняв и подписав Женевские соглашения, Запад существенно переиграл Путина, и с той минуты Россия стала страной-агрессором, конфликтующей с Украиной.

Так что интернационализация конфликта началась, и мы должны начать думать о "Красном кресте", наблюдателях ОБСЕ, но которые будут не выборы контролировать, а соблюдение соглашений. Мы же должны понимать, что не справимся с Россией. А в таком случае единственный путь – приглашать третью сторону. При этом третья сторона – это не США и не НАТО, а так называемые миротворческие силы, африканский или афганский вариант.

Россия понимает, что в таком случае у нее нет сил захватить Украину, но и отступать не хочет. Все разговоры о миротворческих силах сводятся к тому, что, по всей вероятности, Россия и еще пять-шесть государств через мандат ООН будут, видимо, представлены на юго-востоке Украины. Но, повторяю – через мандат ООН.

До 25 мая Россия в любое время дня и ночи может ввести войска в Украину. Но каждый день на вес золота, и время работает на Украину. Вчера впервые Украина огрызнулась и, несмотря на подведение к границам тысячных войск россиян, провела антитеррористическую операцию в Славянске. Это говорит о том, что каждый день способность украинской армии сопротивляться будет возрастать. Так что со вчерашнего дня Украина начала сопротивляться, а это не то же самое, что недавнее сафари на побережье Крыма, которое нам показывали. Теперь с каждой минутой у России появляется больше шансов встретить ожесточенное сопротивление настоящих военных.

Научный директор Школы политической аналитики Национального университета "Киево-Могилянская академия", профессор политологии Алексей Гарань:

Сегодня от России можно ожидать чего угодно. Уже не раз звучало сравнение действий России с действиями нацистской Германии, и сейчас мы именно это и наблюдаем, причем не только в связи с аннексией Крыма. Мы помним, как перед началом Второй мировой войны Германия тоже заявляла о защите прав немцев, которые жили на территории соседних государств. Мы помним, как Германия требовала от Польши возвращения Гданьска, что стало непосредственной прелюдией ко Второй мировой войне. Потому, к сожалению, и от России сейчас можно ожидать чего угодно.

Сдержать Москву могут два фактора на данный момент. Первый – позиция Запада, усиление его санкций против России, о чем сейчас и говорят. Вопрос – насколько они продемонстрируют свою решительность? Второй – способность украинцев защищаться. Когда нападают на военных с оружием, пытаются захватить склады с оружием, нужно стрелять. Сейчас украинская армия, военные, МВД, милиция начали отвечать, и это также сдерживает Россию.

Кроме того, важны переговоры внутри страны ради внутреннего единства. И сейчас есть возможность выработки единой позиции представителями разных политических сил. Если говорить об условиях, которые выдвигает Партия регионов, то, к примеру, по вопросу децентрализации (о чем говорит и власть), можно найти компромисс и возможность для переговоров. Другое дело, когда начинают выдвигаться заведомо неприемлемые условия, к примеру, русский язык как государственный. Нужно иначе искать компромиссы, например, вокруг понятия региональных языков. Важно, чтобы Партия регионов и ее руководство, в том числе теневое (такие, как Ахметов), не вели себя как представители "пятой колонны".

Главная цель Путина сейчас – сорвать выборы в Украине. Ему не нужно непосредственное массовое введение российских войск на территорию Донбасса (мы понимаем, что там и так есть российские спецназовцы). Тактически Путину выгодно не вводить формально войска, а проводить дестабилизирующие акции, чтобы сорвать выборы в Украине. То есть, нужна не война, а неспокойствие здесь. Но какое он в итоге примет решение – никто не знает. Ведь и Крым совсем необязательно было аннексировать – можно было оставить его в статусе самопровозглашенной республики. Но Путин пошел по максимуму. Сейчас ему выгоднее не вводить войска, но предположить дельнейшие действия диктатора крайне сложно.

Бывший народный депутат, эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил:

Россия сейчас как фактор и субъект не существует – есть Путин, который может делать что угодно. Потому спрогнозировать дальнейшие шаги сложно, так как, что в голове у этого человека, никто не может оценить, в том числе и в самой России. Потому прогнозы сегодня невозможны – можно только строить предположения.

Предположения, которые выстраивает нынешняя украинская власть, являются принципиально неправильными и неприемлемыми. Поскольку, на мой взгляд, все, что демонстрирует нашу слабость и уступчивость, а также показывает Путину, что он может силой, нахрапом, запугиванием и терроризированием добиваться результатов, только пробуждает у него аппетит и усиливает его. Реакция украинской власти – приостановка той слабенькой антитеррористической операции, которая на тот момент длилась всего полдня – это колоссальная ошибка.

Что касается Путина и всех зависимых от него структур, которые начали истерию… На мой взгляд, все-таки, это делается с целью запугивания. Непохоже на то, что Россия готова втягиваться в реальную, полномасштабную войну. Прямое введение войск, прямое пересечение границ, танковые колонны – это те вещи, к которым Россия еще не готова. Сейчас это бряцанье оружием с относительно ограниченным военным контингентом, демонстративное передвижение техники через несколько городов (возле границ Украины - ред.), где все откровенно снимается на видео. Это – демонстрация военного присутствия, которая имеет целью не подготовку к реальному вторжению, а запугивание (результат уже есть – запугали), додавливание Украины путем дестабилизации и наращивания в стране сепаратистских движений с выходом на 9 мая, когда все можно максимально раскрутить, а после того 11 мая, взяв под контроль больше населенных пунктов, попытаться провести какую-то имитацию референдума. А дальше – по крымской схеме.

Потому, мне кажется, что происходящее сейчас – шантаж, запугивание, но не прямая подготовка к реальной агрессии. Агрессия же может быть в результате действий украинской власти, которая дает возможность России делать в Донецкой области все, что та хочет, и даже не пытается серьезно этому препятствовать. Наименьшее бряцание оружием – украинская власть отступает.

В Донецкой области пытаются реализовать приднестровский сценарий: максимально обострить там ситуацию, создать условия после референдума для частичного признания легитимности "Донецкой народной республики". То есть, создать второе Приднестровье. К прямому подключению вооруженных сил России Москва вряд ли готова. Хотя (может - ред.) односторонне ввести военных под видом "миротворческого контингента" (в тот же Славянск), а дальше троллить украинскую власть, которая очень хорошо на это клюет. Так будут загонять нашу власть в тупик, чтобы Украина все больше теряла контроль над этим регионом. А дальше – создать плацдарм, куда можно вводить под видом местной самообороны, "зеленых человечков" все больше и больше своих диверсионных групп.

Они ставят задачу создать устойчивую зону нестабильности и до президентских выборов (сорвать их вряд ли удастся) или до вступления в должность нового президента максимально взять под контроль Донецкую и Луганскую области, чтобы иметь возможность фактически изолировать эти территории не военными силами России, а тех, кто введен под видом самообороны. То есть, это будет территория, на которую не будет распространяться влияние центральной украинской власти.

Это касается Донецкой и Луганской областей. Причем если будет взята Донецкая, то Луганская автоматически станет заложником. Она будет взята как тыловая, которую можно будет понемножку переваривать без особой спешки. Потому там не проводятся особо операции, а в напряжении держится только сам Луганск, плюс Краснодон.

Эти области особо ничем России не нужны, поскольку то, что есть там, Россию очень мало интересует. Возможно, только предприятие "Топаз" может ее интересовать, все остальное пойдет под закрытие. Угольные предприятия России не интересны, потому что уголь на Донбассе в 3-5 раз дороже, чем в России. Поэтому поддерживать и дотировать это направление для нее просто нет смысла. Потому о включении в состав России этих областей, очевидно, речь не идет, так как это тот менингит и геморрой, который ей слишком тяжело будет тянуть.

Это будет зона нестабильности и страха - местное население вырваться из-под этого не сможет, а украинская власть прямого влияния иметь не будет. Потому сейчас и спешка – чтобы украинская власть потеряла контроль над Донецкой областью до появления нового президента. Там будет разыгрываться сценарий зоны страха, бедности, нестабильности.

Украину будет от этого штормить, поскольку она потеряет ряд экономических привязок. С одной стороны, она вроде бы избавляется от необходимости платить большие дотации, с другой – выплаты будут идти хотя бы для имитации присутствия Украины в этом регионе. Плюс какие-то беженцы оттуда, постоянные рейды оттуда криминальных элементов. Это все, во-первых, создаст серьезную нестабильность. Во-вторых, заблокирует возможность Украины двигаться в направлении НАТО. А для России это очень принципиально. Сейчас украинская власть такой вопрос не поднимает, но после президентских выборов он может возникнуть. Страна, которая не контролирует часть своих территорий (и дело не в Крыме, а, если так случится, приднестровский вариант – Донбасс) – это для НАТО неприемлемо.

Для ЕС это тоже существенный вопрос: страна или контролирует свою территорию, или не контролирует. Наша власть аж потирает руки, мол, смотрите, как пророссийские активисты похищают иностранных журналистов. В этом вроде бы обвиняют Путина, но, стоит почитать западные издания, в этом обвиняют и украинскую власть, которая не может навести порядок на своей территории. Так и все вещи, которые возникнут в этих областях (разгул бандитизма и т.д.), будут бить по имиджу Украины, в том числе. Потому это очень негативный момент для Украины.