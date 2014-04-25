Чорновил о планах Путина на востоке Украины: создать зону бедности и страха

25 апреля 2014, 17:18

Эксперт рассказал, зачем Путину Донецкая и Луганская области.

Эксперт предупредил восток Украины о планах Путина

Россия пока что, скорее всего, не готова к полномасштабному военному вторжению в Украину. В то же время, президент РФ Владимир Путин будет пытаться создать в Донецкой и Луганской областях зону бедности, нестабильности и страха, дестабилизируя тем самым и ситуацию во всей нашей стране.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил экс-нардеп, эксперт-международник Тарас Чорновил.

"Не похоже на то, что Россия готова втягиваться в реальную, полномасштабную войну. Прямое введение войск, прямое пересечение границ, танковые колонны – те вещи, к которым Россия еще не готова. Сейчас это бряцанье оружием с относительно ограниченным военным контингентом, демонстративное передвижение техники через несколько городов, где все снимается на видео. Эта демонстрация военного присутствия, которая имеет целью не подготовку к реальному вторжению, а запугивание (результат уже есть – запугали), додавливание Украины путем дестабилизации и наращивания в стране сепаратистских движений с выходом на 9 мая, когда все можно максимально раскрутить, а после того 11 мая, взяв под контроль больше населенных пунктов, попытаться провести какую-то имитацию референдума. А дальше – по крымской схеме. Потому, мне кажется, что происходящее сейчас – шантаж, запугивание, но не прямая подготовка к реальной агрессии", - предположил он.

В то же время, Чорновил предупредил, что агрессия РФ может быть, если украинская власть будет отступать перед давлением Москвы.

Возможные планы Путина насчет восточных регионов Украины эксперт описал так: "В Донецкой области пытаются реализовать приднестровский сценарий: максимально обострить там ситуацию, создать условия после референдума для частичного признания легитимности "Донецкой народной республики". То есть, создать второе Приднестровье. К прямому подключению вооруженных сил России Москва вряд ли готова. Хотя может односторонне ввести военных под видом "миротворческого контингента" (в тот же Славянск), а дальше троллить украинскую власть, которая очень хорошо на это клюет. Так будут загонять нашу власть в тупик, чтобы Украина все больше теряла контроль над этим регионом. А дальше – создать плацдарм, куда можно вводить под видом местной самообороны, "зеленых человечков" все больше и больше своих диверсионных групп".

"Они (россияне - ред.) ставят задачу создать устойчивую зону нестабильности и до президентских выборов (сорвать их вряд ли удастся) или до вступления в должность нового президента максимально взять под контроль Донецкую и Луганскую области, чтобы иметь возможность фактически изолировать эти территории не военными силами России, а тех, кто введен под видом "самообороны". То есть, это будет территория, на которую не будет распространяться влияние центральной украинской власти. Это касается Донецкой и Луганской областей. Причем если будет взята Донецкая, то Луганская автоматически станет заложником. Она будет взята как тыловая, которую можно будет понемножку переваривать без особой спешки. Потому там не проводятся особо операции, а в напряжении держится только сам Луганск, плюс Краснодон", - предупредил эксперт.

Вместе с тем, он уверен. что эти области Москве не очень нужны, потому им грозят серьезные экономические проблемы.

"То, что есть в этих областях, Россию очень мало интересует. Возможно, только предприятие "Топаз" (в Донецке - ред.) может ее интересовать, все остальное пойдет под закрытие. Угольные предприятия России не интересны, потому что уголь на Донбассе в 3-5 раз дороже, чем в России. Поддерживать и дотировать это направление для нее просто нет смысла. Потому о включении в состав России этих областей, очевидно, речь не идет, так как это тот менингит и геморрой, который ей слишком тяжело будет тянуть", - считает Чорновил.

"Это (восток Украины под контролем РФ - ред.) будет зона нестабильности и страха, где местное население вырваться не сможет, а украинская власть прямого влияния иметь не будет. Потому сейчас и спешка – чтобы украинская власть потеряла контроль над Донецкой областью до появления нового президента. Там будет разыгрываться сценарий зоны страха, бедности, нестабильности. Украину будет от этого штормить, поскольку она потеряет ряд экономических привязок. С одной стороны она вроде бы избавляется от необходимости платить большие дотации, с другой – выплаты будут идти хотя бы для имитации присутствия Украины в этом регионе. Плюс какие-то беженцы оттуда, постоянные рейды оттуда криминальных элементов. Это все, во-первых, создаст серьезную нестабильность", - описал сценарий Путина политик.

Во-вторых, по его словам, подобными действиями Кремль может заблокировать движение Украины в НАТО, что для него принципиально.

Напомним, Россия начала фактически грозить Украине военным вторжением после того, как были активизированы действия против террористов, захвативших Славянск.

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