СБУ задержала террористов, которые готовились 9 мая бить ветеранов по заказу российского канала

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила преступную деятельность экстремистско-террористической группы, так называемой "Бригады оперативного реагирования", которая с апреля фактически действовала по заказу одного из российских телеканалов в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, сообщается, что лидер преступной группировки "Бор", 35-летний житель Одессы, который длительное время проживал в Крыму, разработал и разместил в сети Интернет пособие "План перехвата власти" с конкретными рекомендациями вооруженного сопротивления действующей власти.

СБУ выяснила, что участники этой экстремистской группировки фактически действовали по заказу одного из российских телеканалов, получая материальное вознаграждение за каждую акцию - создание необходимой российским телевизионщикам "картинки".

Участники группы распространяли агитационные материалы, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или захват государственной власти, осуществляли различного рода провокационные акции и экстремистские действия, предоставляли методические рекомендации относительно изготовления так называемых "коктейлей Молотова". Кроме этого они запугивали граждан, которые поддерживали деятельность "Євромайдану", поджигали офисные помещения, частные дома, квартиры, машины, магазины.

Участники группы использовали методы конспирации: использовали фальшивые государственные автомобильные номера, условные сигналы, маски-балаклавы и т.д.

В ночь на 20 апреля группа осуществила попытку поджога одного из одесских супермаркетов.

Также СБУ установило, что злоумышленники планировали устроить в Одессе провокации на 9 мая. Они собирались, по их словам, "цинично терроризировать" ветеранов, в дальнейшем обвинив в насильственных действиях проукраинские силы.

25 апреля сотрудники СБУ задержали пятерых участников этой преступной группы во время попытки поджога "октейлями Молотова" офиса одного из отделений ПАО "ПриватБанк".

Во время осмотра автомобиля задержанных изъято огнестрельное оружие с патронами, остатки зажигательной смеси и средства видеосъемки, на которые злоумышленники фиксировали свои противоправные действия.

Управлением СБ Украины в Одесской области возбуждено уголовное производство по ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, СБУ в рамках АТО задержала двух особо опасных преступников, которые входили в диверсионную группу российского офицера – небезызвестного полковника Игоря Стрелкова.