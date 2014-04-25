Под Славянском сепаратисты избили детей: местные жители обозлились

Под Славянском сепаратисты избили детей, которые сфотографировали блокпост в Былбасовке и дежуривших на нем людей.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, пишет ОстроВ.

В сообщении отмечается, что факт избиения детей вызвал негативную реакцию у местных жителей, которые меняют свое отношение к членам незаконных вооруженных формирований.

Напомним, из-за проведения антитеррористической операции в Славянске закрыты школы, садики и магазины. Жителям города рекомендовано находиться дома.

Как известно, 24 апреля украинские силовики атаковали блокпосты террористов в Славянске.



По данным МВД, в результате спецоперации погибли пятеро боевиков.