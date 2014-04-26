Из-за санкций Путин приостановил дипломатические отношения с Обамой - западные СМИ

Президент России Владимир Путин решил приостановить дипломатические отношения с США из-за того, что Штаты готовят введение новых санкций против РФ в связи с ситуацией на востоке Украины.

Об этом со ссылкой на дипломатов и источники, близкие к российскому руководству, пишет The Daily Beast, передает Украинская правда.

Сообщается, что с момента вторжения в Крым между Путиным и президентом США Бараком Обамой происходили регулярные телефонные разговоры с целью деэскалации ситуации на востоке Украины.

Однако, учитывая то, что США и ЕС готовят новые санкции против России, Путин решил, что взаимодействие должно прекратиться, пишет издание.

"Путин не будет говорить с Обамой под давлением", - сказал Игорь Юргенс, глава Института современного развития, близкий соратник премьер-министра России Дмитрия Медведева, отметив, что дипломатические отношения разорваны не навсегда.

Дипломатические источники издания отмечают, что Путин не заинтересован в разговоре с Обамой в нынешних условиях. Лидеры двух стран могли бы снова договариваться в будущем, однако ни одна из сторон не ищет прямого контакта, как это происходило в начале кризиса в Украине.

Издание подчеркивает, что провал Женевских договоренностей усилил трения между Вашингтоном и Москвой.

Вместе с тем представитель Госдепартамента Джен Псаки заявила, что США не приостанавливали взаимодействия с Россией и не были проинформированы российской стороной о том, что это произошло.

Обратим внимание, что США обвиняют Россию в причастности к разжиганию сепаратистских противостояний на востоке Украины и невыполнении Женевских договоренностей. РФ, в свою очередь, обвиняет США в том, что страна поощряет правительство Украины прибегать к антироссийской политике.

Также в России заявляют, что это Украина не выполняет обязательств, которые страна взяла на себя в Женеве.

Так, 21 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти не только не выполняют договоренностей, заключенных по итогам Женевской встречи представителей России, ЕС, США и Украины, но и грубо их нарушают.

Напомним, что в Женеве участники переговоров - США, ЕС, Украина, Россия - договорились призвать все противоборствующие стороны в Украине освободить захваченные здания, сложить оружие и сесть за стол переговоров.