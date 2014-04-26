США о захвате боевиками инспекторов ОБСЕ в Славянске: Россия может помочь

Представитель госдепартамента США Джен Псаки заявила, что США призывают освободить задержанных сепаратистами в Славянске (Донецкая область) военных инспекторов ОБСЕ. При этом она отметила, что Россия может внести вклад в их освобождение, используя свое влияние.

Об этом она заявила на брифинге, сообщает РИА Новости.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями, что неизвестные вооруженные люди похитили группу инспекторов", - заявила Псаки.

По ее данным, сотрудники ОБСЕ находятся в здании, контролируемом пророссийскими силами.

Однако представитель госдепа признала, что знает о происходящем только из сообщений СМИ.

"Если это правда, мы решительно осуждаем эти действия и призываем к их немедленному освобождению", - заявила она.

По словам Псаки, госдеп считает, что Россия может внести вклад в освобождение задержанных, используя свое влияние.

В то же время появилась реакция украинского МИДа на захват военных инспекторов ОБСЕ в Славянске, сообщает УНИАН. Так, во внешнеполитическом ведомстве заявили, что они решительно осуждает захват вооруженными боевиками в городе Славянск группы международных военных инспекторов ОБСЕ, которые находятся в Украине в соответствии с положениями Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности.

Как известно, 21 апреля на юго-восток Украины прибыла очередная многонациональная группа военных наблюдателей ОБСЕ под руководством ФРГ.

25 апреля, МИД Украины сообщил, что с группой ОБСЕ была потеряна связь в Донецкой области.

Позднее МВД Украины заявило, что автобус с 13 пассажирами, среди которых было семь представителей ОБСЕ и пять представителей вооруженных сил Украины, был остановлен неизвестными на въезде в Славянск.

Позже в ОБСЕ заявили, что похищенные в Славянске являются военными инспекторами.