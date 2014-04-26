Российские самолеты нарушили воздушное пространство Украины - Пентагон

В министерстве обороны США заявили, что в пятницу, 25 апреля, российские самолеты неоднократно залетали в воздушное пространство Украины.

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Представитель пресс-службы Пентагона без уточнения подробностей заявили, что инциденты зафиксированы в граничащих с Россией районах страны.

В то же время, по данным сайта flightradar24.com, полеты гражданской авиации над территорией Украины, в том числе и над ее восточными областями, проходят в обычном режиме.

Также стало известно, что разведывательные спутники НАТО зафиксировали наращивание группировки российской боевой авиации в сопредельных с Украиной областях еще в начале апреля.

Кроме вышесказанного напомним, что в минувший четверг после активизации действий украинских силовиков против террористов в Славянске (Донецкая область) министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале военных учений вблизи украинской границы.

Тогда же он подчеркнул, что российские самолеты будут отрабатывать боевые действия вблизи государственной границы.